Hasil EURO Tadi Malam Usai Spanyol Gagal Menang, Slovakia Puncaki Klasemen EURO 2020 Grup E

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Spanyol gagal meraih kemenangan kala bertemu Swedia di Penyisihan Grup E EURO 2021 tadi malam Selasa 15 Juni 2021.

Sejumlah peluang hingga kemelut di mulut gawang gagal berbuah menjadi gol.

Babak pertama laga Grup E yang mempertemukan Spanyol vs Swedia berakhir imbang 0 -0.

Tidak ada gol yang diciptakan masing-masing tim.

Peluang besar didapatkan oleh striker Alvaro Morata, namun striker tersebut masih tidak beruntung dan hanya menembak ke sisi sebelah kiri ketika sudah berhadapan one on one dengan kiper Swedia.

Ditekan sepanjang laga, Swedia punya kesempatan untuk mencuri gol, sayang tendangan Alexander Isak masih digagalkan Llorente.

Laga ini berlangsung di Estadio de La Cartuja pada Selasa dini hari tanggal 15 Juni 2021.

Berikut jalannya pertandingan.

Hingga menit ke 5, tidak ada peluang yang cukup berarti bagi kedua tim.