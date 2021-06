Prediksi Polandia Vs Slovakia EURO 2020 ! Cek Prediksi Line Up Polandia Vs Slovakia dan Head to Head

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Di Petersbrugh, Rusia pada Senin 14 Juni 2021, Polandia vs Slovakia Euro 2020 akan berhadapan.

Rivalitas kedua tim akan tersaji mulai jam 23:00 WIB.

Anda bisa saksikan melalui link streaming Mola TV dan RCTI yang kami sediakan di akhir artikel ini.

Namun sebelum mengakses link streaming tersebut, berikut kami ulas prediksi line up dan head to head jelang Polandia vs Slovakia.

(Update berita Euro Live 2020 lainnya disini)

Robert Lewandowski memimpin timnas Polandia di Euro 2020 dengan skuad yang bisa dibilang memiliki generasi terbaiknya beberapa dekade terakhir.

Dari kiper sampai striker, mereka punya figur senior sebagai mentor, dan para pemain muda lapar gelar yang malang-melintang di klub top Eropa.

Khususnya di depan, ada predator gol paling menakutkan di Benua Biru saat ini, tetapi Lewandowski saja tak cukup.

Polandia masih bergelut dengan problem inkonsistensi yang sering membuat mereka tampil di bawah standar, apalagi ketika bersua tim kuat tradisional.

Suksesi kepelatihan yang dilakoni hanya 5 bulan sebelum turnamen juga diyakini bakal menjadi kekurangan dalam persiapan tim.