Pertandingan Skotlandia vs Republik Ceko, Ini Susunan Pemainnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Skotlandia melawan Republik Ceko pada gelaran Euro 2020 di babak penyisihan Grup D , Senin 14 Juni 2021.

Pertandingan Skotlandia vs Republik Ceko di Euro 2020 akan berlangsung di Hampden Park, Glasgow, mulai pukul 20.00 WIB.

Pertandingan akan disiarkan langsung di RCTI dan live streaming di Mola TV.

Pada lima pertemuan laga kedua tim, Skotlandia unggul dengan 3 kemenangan yang didapat pada gelaran UEFA Nations League lalu yaitu unggul 1-0 di kandang dan menang 1-2 dari Ceko pada 15 Oktober 2020 dan 8 September 2020.

Prediksi Susunan Pemain Skotlandia vs Republik Ceko

Skotlandia (4-3-3) :

C. Gordon, G. Hanley, A. Robertson, K. Tierney, K. McLean, C. McGregor, R. Fraser, J. McGinn, S. McTominay, C. Adams, L. Dykes.

Republik Ceko (4-2-3-1):

Vaclik; Coufal, Zima, Celustka, Boril; Soucek, Holes; Jankto, Darida, Kral; Schick.

Hal Menarik di Laga Euro 2020 Skotlandia vs Republik Ceko