Hasil Lengkap Piala Eropa 2021 - Cek Jadwal EURO 2021 Live MNC Group dan Klasemen EURO 2020 Terbaru 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seluruh pecinta bola di dunia saat ini tengah dihadapkan dengan pertandingan seru di pentas Piala Eropa 2021 atau Euro 2020 ( EURO 2021 ).

Seluruh pertandingan EURO 2021 dapat disimak di siaran MNC Group di antaranya RCTI iNews MolaTV dan MNC TV dimulai sejak 12 Juni 2021 hingga

Berikut jadwal lengkap Piala Euro 2020

Sabtu, 12 Juni 2021

Grup A

02.00 WIB: Turki vs Italia (Live RCTI & Mola TV)

20.00 WIB: Wales vs Swiss (Live MNCTV & Mola TV)

Grup B

23.00 WIB: Denmark vs Finlandia (Live RCTI & Mola TV)

Minggu, 13 Juni 2021

Grup B

02.00 WIB: Belgia vs Rusia (Live RCTI & Mola TV)

Grup D

20.00 WIB: Inggris vs Kroasia (Live MNCTV & Mola TV)

Grup C

23.00 WIB: Austria vs Makedonia Utara (Live Mola TV)

Senin, 14 Juni 2021