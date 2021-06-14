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Hasil Copa America 2021 dan Klasemen Copa America 2021 Setelah Hasil Brazil Vs Venezuela Semalam

Amarah Neymar mewarnai kemenangan timnas Brasil pada pertandingan pertama Copa America 2021.

zoom-inlihat foto Hasil Copa America 2021 dan Klasemen Copa America 2021 Setelah Hasil Brazil Vs Venezuela Semalam
AP Photo/Andre Penner via tt.loopnews.com
Pemain Brasil, Neymar Jr. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek hasil Copa America 2021 dan klasemen Copa America 2021 terbaru.

Copa America resmi bergulir hari ini Senin 14 Juni 2021.

Satu diantara laga yang sudah berlangsung adalah Brasil vs Venezuela sebagai partai pembuka.

Pada laga ini, Brasil vs Venezuela berakhir dengan skor 3-0.

Pertandingan tersebut digelar di Estadio Nacional Mane Garrincha, Minggu 13 Juni 2021 atau Senin dini hari WIB.

Laga itu merupakan pertandingan pembuka Grup B Copa America.

Amarah Neymar mewarnai kemenangan timnas Brasil pada pertandingan pertama Copa America 2021.

(Update berita terbaru Copa America 2021 Disini)

Brasil mengawali perjuangan untuk mempertahankan gelar juara Copa America dengan menghadapi Venezuela

Bermain di kandang sendiri, tim Samba menyudahi perlawanan tamunya dengan skor 3-0.

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Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
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Editor: Rizky Prabowo Rahino
Sumber: BolaSport.com
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