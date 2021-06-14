Copa America 2021
Hasil Copa America 2021 dan Klasemen Copa America 2021 Setelah Hasil Brazil Vs Venezuela Semalam
Amarah Neymar mewarnai kemenangan timnas Brasil pada pertandingan pertama Copa America 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek hasil Copa America 2021 dan klasemen Copa America 2021 terbaru.
Copa America resmi bergulir hari ini Senin 14 Juni 2021.
Satu diantara laga yang sudah berlangsung adalah Brasil vs Venezuela sebagai partai pembuka.
Pada laga ini, Brasil vs Venezuela berakhir dengan skor 3-0.
Pertandingan tersebut digelar di Estadio Nacional Mane Garrincha, Minggu 13 Juni 2021 atau Senin dini hari WIB.
Laga itu merupakan pertandingan pembuka Grup B Copa America.
Amarah Neymar mewarnai kemenangan timnas Brasil pada pertandingan pertama Copa America 2021.
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Brasil mengawali perjuangan untuk mempertahankan gelar juara Copa America dengan menghadapi Venezuela
Bermain di kandang sendiri, tim Samba menyudahi perlawanan tamunya dengan skor 3-0.
Copa America 2021
hasil copa america 2021
Hasil Brazil Vs Venezuela
Hasil Brazil Vs Venezuela Semalam
Hasil Brazil Vs Venezuela Tadi Malam
Klasemen Copa America
Klasemen Copa America 2021
Hasil Brasil Vs Venezuela Semalam
Hasil Brasil Vs Venezuela Tadi Malam
Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
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