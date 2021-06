Hadiri Peringatan HDDS Tahun 2021, Bupati Paolus Hadi Ajak Masyarakat Berdonor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Bupati Sanggau, Paolus Hadi menghadiri acara peringatan Hari Donor Darah Sedunia (HDDS) tahun 2021. Kegiatan dilaksanakan di Markas PMI Kabupaten Sanggau, Kalbar, Senin 14 Juni 2021.

Selamat hari donor darah sedunia yang ke-21, Gunakan darahmu untuk berdompu dan bisa berdonor kepada orang lain. Buktikan aku dompumu dan kamu dompuku adalah slogan yang disampaikan Bupati Sanggau, Paolus Hadi yang juga sebagai pelindung PMI Sanggau dalam kegiatan peringatan Hari Donor Darah Sedunia ke-21 dengan tema Donorkan Darahmu, Agar Kehidupan Dunia Terjaga “Give Blood and Keep The World Beating”.

Sebagai Bupati sekaligus juga pelindung PMI, Ia menyampaikan bahwa tidak bosan-bosan disampaikan bahwa penyelenggaraan donor darah ini tentu bukan hanya keinginan Pemerintah atau tim PMI secara nasional maupun dunia.

"Sekali lagi saya katakan bahwa penyelenggaraan ini sebenarnya datang dari kebutuhan penting dari manusia di dunia ini. ketika memang harus ada transfusi darah untuk mendapatkan darah tentu ada pendonornya, Nah ketika darahnya datang harus diolah, harus mendapatkan darah yang steril dan kualitas baik sehingga bisa di transfusikan,”katanya.

PH sapaan akrabnya juga memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Sanggau untuk bisa berdonor, Sehingga memberikan banyak kebahagiaan orang banyak.

“Mohon dukungannya untuk seluruh masyarakat Sanggau khususnya untuk bisa berdonor. Ada 2 kepentingan jika berbicara soal donor darah, yang pertama tentu kepentingan pribadi bagi pendonor untuk kesehatan diri. Kemudian kepentingan yang kedua adalah adanya kita saling berbagi,"jelasnya.

"Memang jika berbicara berbagi, biasanya orang sulit. Ketika kita bisa berbagi itu merupakan sebuah kebahagiaan diri dan banyak orang,”tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HDDS tahun 2021 yang juga Kepala UDD PMI Sanggau, dr Yuliana Yuli Exlasia mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sanggau untuk tidak takut berdonor di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pada hari ini sudah kita laksanakan kampanye, ajakan donor darah yang sudah kita laksanakan bersama dengan RRI Sanggau. Hari ini juga kami akan menyerahkan penghargaan kepada sukarelawan yang sudah rutin mendonorkan darah khususnya di Kabupaten Sanggau,"ujarnya.

Untuk saat ini, Seperti yang sudah kita ketahui dampak dari pandemi Covid ini berdampak menurunnya jumlah pendonor di seluruh dunia. Untuk itu kami mengingatkan bagi para pendonor untuk tidak takut berdonor darah di masa pandemi ini.

"Karena kita tetap melalui protokol kesehatan dan menerapkan prosedur-prosedur yang telah kita tetapkan,”tuturnya.

Sekretaris PMI Kabupaten Sanggau Urbanus juga memberikan semangat kepada seluruh pengurus PMI dan Sukarelawan untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pada momentum peringatan hari donor darah tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 14 Juni, Kami mengajak kepada masyarakat, pengurus PMI dan sukarelawan PMI Sanggau agar terus berkomitmen dalam membangun pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,”ujarnya. (*)

