Belanda Vs Ukraina EURO 2021 ! Nonton Siaran Langsung Belanda Vs Ukraina RCTI dan Mola TV EURO 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek dulu prediksi Belanda vs Ukraina dan line up pemain Belanda Vs Ukraina sebelum bertanding.

Pertandingan Belanda vs Ukraina akan tersaji di Stadion Johan Zruyff.

Laga perdana Grup C EURO 2020 antara Belanda vs Ukraina ini akan berlangsung pada Senin 14 Juni 2021 mulai jam 02:00 WIB.

Siaran langsung laga Belanda Vs Ukraina bisa disaksikan di RCTI dan live streaming Mola TV.

Di atas kertas Timnas Belanda jelas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Menjelang laga, bekas pemain AC Milan yang saat ini menukangi Timnas Ukraina, Andriy Shevchenko berharap lebih kepada timnya kala bentrok dengan Timnas Belanda dalam ajang Euro 2020.

Memiliki skuat yang lebih menterang, Memphis Depay dkk bahkan disebut-sebut bakal keluar sebagai juara Grup C dengan mudah.

Meskipun demikian, Belanda juga tak bisa memandang remeh Ukraina, Austria maupun Makedonia Utara.

Ukraina sendiri memiliki misi yang jelas pada turnamen empat tahunan ini.

