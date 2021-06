BREAKING NEWS Insiden Eriksen Kolaps Menit 42' Babak I Denmark Vs Finlandia , Pertandingan Ditunda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terjadi insiden tidak terduga saat laga Denmark Vs Finlandia di Stadion Parken, Copenhagen pada Sabtu 12 Juni 2021.

Cristian Eriksen tiba-tiba kolaps pada menit 42' dan tidak sadarkan diri di wilayah dalam lapangan dekat garis out.

Ia pingsan dan tak sadarkan diri setelah sempat menyundul bola lemparan ke dalam dari pemain Denmark lainnya.

Atas insiden ini, pertandingan terhenti sementara waktu.

Tak hanya pemain Denmark, tapi juga pemain Finlandia terlihat shock.

Dibantu CPR, rekan-rekan setimnya menutupi tubuh Eriksen supaya tidak terlihat penonton saat penanganan medis berlangsung.

Tak hanya itu, Simon Kjaer dan Kasper Schmeichel tampak menguatkan istri Eriksen di pinggir lapangan.

Terdengar riuh gemuruh penonton yang memberikan semangat kepada Eriksen agar segera sadar "GET WELL SOON CHRISTIAN ERIKSEN".

Hingga menit 56', akhirnya diputuskan Eriksen dibawa keluar lapangan.

Pemain Denmark, tim oficial dan medis terlihat kompak menggotong Eriksen ke luar lapangan.