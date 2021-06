PESERTA EURO 2021 - Daftar 24 Negara Peserta Euro Tim Grup A B C D E F Jadwal Tanding Setiap Hari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Euro 2020 akan dimulai malam ini Jumat 11 Juni 2021.

Perhelatan akbar sepakbola antar negara Benua Eropa ini sebetulnya diselenggarakan pada 2020 silam.

Adanya pandemi membuat Euro diundurkan menjadi 2021 ini.

UEFA memutuskan untuk menggelar Euro 2020 pada 11 Juni hingga 11 Juli 2021.

Seperti tahun-tahun sebelumnya ajang ini diikuti oleh 24 timnas negara Eropa.

Kemudian dibagi dalam 6 grup dalam fase penyisihan.

(Update Berita Seputar EURO 2021 Klik Disini)

Berbeda dengan edisi sebelumnya, Piala Eropa kali ini akan melibatkan 11 kota maupun negara sebagai tuan rumah penyelenggara pertandingan.

Sembilan dari 11 negara penyelenggara tersebut tercatat juga sebagai peserta ajang kejuaraan antar tim Eropa empat tahunan tersebut.

• JADWAL MotoGP Moto2 Live Streaming Trans 7 Hari Minggu & Update Klasemen Moto2 MotoGP Hari Ini

Nantinya, partai final Euro 2020 akan dimainkan di Stadion Wembley, Inggris yang juga menggelar dua pertandingan babak 16 besar, maupun tiga laga pada fase penyisihan grup.

Adapun, partai pembuka ajang Euro 2020 akan mempertemukan Turki dan Italia di Stadion Olimpico, Roma pada 11 Juni nanti.

Piala Eropa 2020 sendiri masih memisahkan 24 negara peserta ke dalam enam grup berisi empat tim, dengan peringkat pertama dan kedua otomatis melaju ke babak 16 besar.

Nantinya, sisa tempat di babak 16 besar akan diisi oleh empat tim peringkat tiga terbaik yang diambil berdasarkan kriteria prestasi.

Jerman menjadi negara dengan jumlah penampilan terbanyak dalam ajang Piala Eropa dalam penyelenggaraan edisi 2020 ini.

Keikutsertaan mereka dalam ajang Euro 2020, merupakan penampilan ke-12 sejak melakukan debut pada 1972 dengan total raihan tiga gelar.

Di sisi lain, Piala Eropa 2020 memiliki tim berstatus debutan dalam kejuaraan antartim Eropa ini yakni Finlandia dan Makedonia Utara.

Tim lain yang memiliki pengalaman minim tampil di pentas Piala Eropa yang mendapat tiket bertanding di Euro 2020 adalah Wales dan Slovakia.

Keduanya sama-sama berstatus sebagai tim debutan pada Piala Eropa 2016 lalu, yang berlangsung di Perancis.

• JAM Tayang Turki Vs Italia Malam Ini Euro 2021 & Live Score Italia Vs Turki Streaming RCTI MolaTV

Berikut adalah pembagian grup negara peserta Euro 2020, seperti dilansir dari laman resmi UEFA:

Grup A: Italia, Turki, Wales, Swiss

Grup B: Belgia, Denmark, Finlandia, Rusia

Grup C: Austria, Belanda, Makedonia Utara, Ukraina

Grup D: Ceko, Inggris, Kroasia, Skotlandia

Grup E: Polandia, Slovakia, Spanyol, Swedia

Grup F: Hongaria, Jerman, Perancis, Portugal

*Jadwal EURO 2020*

Grup A Euro 2020

12 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Turki vs Italia, live RCTI dan Mola TV.

12 Juni 2021 pukul 20.00 WIB : Wales vs Swiss, live MNCTV dan Mola TV.

16 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Turki vs Wales, live di RCTI dan Mola TV.

17 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Italia vs Swiss, live di RCTI dan Mola TV.

20 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Swiss vs Turki, live di Mola TV.

20 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Italia vs Wales, live di RCTI dan Mola TV.

Grup B Euro 2020

12 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Denmark vs Finlandia, live di RCTI dan Mola TV.

13 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Belgia vs Rusia, live di RCTI dan Mola TV.

16 Juni 2021 pukul 20.00 WIB : Finlandia vs Rusia, live di MNCTV dan Mola TV.

17 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Denmark vs Belgia, live di RCTI dan Mola TV.

22 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Rusia vs Denmark, live di Mola TV.

22 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Finlandia vs Belgia, live di RCTI dan Mola TV.

Grup C Euro 2020

13 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Austria vs Makedonia Utara, live di Mola TV.

14 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Belanda vs Ukraina, live di RCTI dan Mola TV.

17 Juni 2021 pukul 20.00 WIB : Ukraina vs Makedonia Utara, live di MNCTV dan Mola TV.

18 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Belanda vs Austria, live di RCTI dan Mola TV.

21 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Makedonia Utara vs Belanda, live di RCTI dan Mola TV.

21 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Ukraina vs Austria, live di Mola TV.

Grup D Euro 2020

13 Juni 2021 pukul 20.00 WIB : Inggris vs Kroasia, live di MNCTV dan Mola TV.

14 Juni 2021 pukul 20.00 WIB : Skotlandia vs Republik Ceko, live di Mola TV.

18 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Kroasia vs Republik Ceko, live di RCTI dan Mola TV.

19 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Inggris vs Skotlandia, live di RCTI dan Mola TV.

23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Kroasia vs Skotlandia, live di Mola TV.

23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Republik Ceko vs Inggris, live di RCTI dan Mola TV.

Grup E Euro 2020

14 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Polandia vs Slovakia, live di RCTI dan Mola TV.

15 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Spanyol vs Swedia, live di RCTI dan Mola TV.

18 Juni 2021 pukul 20.00 WIB : Swedia vs Slovakia, live di Mola TV.

20 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Spanyol vs Polandia, live di RCTI dan Mola TV.

23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Slovakia vs Spanyol, live di RCTI dan Mola TV.

23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Swedia vs Polandia, live di Mola TV.

Grup F Euro 2020

15 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Hungaria vs Portugal, live di RCTI dan Mola TV.

16 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Perancis vs Jerman, live di RCTI dan Mola TV.

19 Juni 2021 pukul 20.00 WIB : Hungaria vs Prancis, live di MNCTV dan Mola TV.

19 Juni 2021 pukul 23.00 WIB : Portugal vs Jerman, live di RCTI dan Mola TV.

24 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Portugal vs Prancis, live di RCTI dan Mola TV.

24 Juni 2021 pukul 02.00 WIB : Jerman vs Hungaria, live di Mola TV.

Link Streaming:

Link

Link

Link

Live score:

Link

Link