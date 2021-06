Pembukaan Euro 2020 Sabtu 12 Juni 2021 Dibuka Perform Martin Garrix & U2 Bawa Lagu We Are the People

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinggal hitungan hari, kompetisi sepakbola bergengsi antarnegara Eropa akan terlaksana.

Partai pembuka Euro 2020 antara Turki Vs Italia dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 12 Juni 2021.

Laga bakal tersaji di Stadion Olimpico Roma, Italia mulai jam 02.00 WIB.

Sebelum laga perdana berlangsung, lazimnya akan ada upacara pembukaan atau open ceremony. Anda bisa menyaksikan pembukaan melalui link streaming yang kami sediakan di artikel ini.

Penampilan Martin Garrix

Pada pembukaan Euro 2020 ini, DJ asal Belanda, Martin Garrix akan perform menyanyikan lagu WE ARE THE PEOPLE.

Martin Garrix akan berkolaborasi dengan dua anggota grup musik U2 asal Irlandia, yakni vokalis Bono dan gitaris The Edge.

Lagu WE ARE THE PEOPLE merupakan official song resmi Euro 2021 yang telah rilis melalui berbagai platform digital pada 14 Mei 2021 lalu.

Lagu ini merupakan ciptaan DJ Martin Garrix. Sementara itu, penulis lirik utama lagu ini adalah vokalis grup musik U2 asal Irlandia, Bono.