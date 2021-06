LIVE Pembukaan EURO 2021 Malam Ini Jam 00.00 WIB Stadion Olimpico Dibuka Italia Vs Turki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembukaan EURO 2020 ditandai dengan Opening Ceremony yang akan berlangsung malam ini Sabtu 12 Juni 2021 pukul 00.00 WIB.

Dengan penggunaan teknologi mutakhir, pertunjukan virtual EURO 2021 diisi oleh sejumlah artis di antaranya Martin Garrix, Bono, dan The Edge.

Mereka akan menyanyikan lagu We Are The People merupakan Lagu Resmi UEFA EURO 2020, yaitu kolaborasi legenda rock U2 dan salah satu DJ/produser terbesar di dunia.

Saksikan keseruan Opening Ceremony EURO 2021 melalui tautan Live Streaming yang ada di bawah ini.

Live streaming EURO 2020 di RCTI dan Mola TV

Mola TV

LInk Live Score

