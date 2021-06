Klasemen GRUP C EURO 2021 Belanda Ukraina Austria Makedonia Utara, Hasil dan Jadwal Piala Eropa 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update Klasemen Grup C EURO 2021 lengkap Jadwal Grup C dan Hasil Pertandingan Grup C terbaru bisa dilihat didalam artikel ini.

Ada 4 tim yang tergabung di dalam grup yaitu Belanda (tuan rumah), Ukraina, Austria, Makedonia Utara.

Pertandingan penyisihan mulai dari grup A-F akan resmi bergulir mulai Sabtu 12 Juni 2021.

Jadwal Pertandingan Grup C Klik di Sini

Hasil Pertandingan Grup C Klik DISINI

Klasemen Grup C Klik DISINI

Kejuaraan Eropa UEFA 2020, biasanya disebut UEFA Euro 2020 atau hanya Euro 2020, adalah edisi ke-16 dari Kejuaraan Eropa UEFA, kejuaraan sepak bola pria empat tahunan Eropa yang diselenggarakan oleh Uni Sepak Bola Eropa.

Opening Ceremony EURO 2021 dapat disaksikan melalui siaran langsung RCTI dan MolaTV mulai Sabtu 12 Juni 2021 dinihari WIB.

Pertandingan pembuka akan menyajikan duel Turki melawan Italia bakal dihelat di Stadio Olimpico Roma pada Jumat 12 Juni 2021 dini hari pukul 02.00 WIB.

(Update berita lain seputar EURO 2021 Klik di Sini)

• Klasemen GRUP B EURO Live 2021 Denmark, Finlandia, Belgia, Rusia, Hasil dan Jadwal Piala Eropa 2021