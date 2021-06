LIVE Score Colombia Vs Argentina Lengkap Live Hasil Pertandingan Paraguay Vs Brazil Pagi Ini 9 Juni

Live Streaming Colombia Vs Argentina Pagi Ini dan Live Score Argentina Vs Colombia Hari Ini Rabu 9 Juni 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pagi ini tengah betlangsung sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol.

Pertandingan yang ditunggu tentu antara Colombia Vs Argentina dan Brazil Vs Praguay.

Saksikan live streaming hanya di MolaTV.

Pada artikel ini juga menyediakan link live score Paraguay Vs Brazil dan Argentina Colombia.

Selain dua pertandingan itu adapula tiga pertandingan lainnya.

Sebab 10 negara di Zona Conmebol tengah berebut 4 tiket ke putaran final Piala Dunia 2020.

Paraguay Vs Brazil kick off pukul 07.30 WIB dan Colombia Vs Argentina pukul 06.00.

10 negara tersebut antara lain Brazil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela dan Peru.

Setiap negara akan melakoni 18 pertandingan pada fase penyisihan Zona Conmebol ini.

4 negara di klasemen tertinggi akan lolos otomatis ke putaran Final Piala Dunia 2022 di Qatar.