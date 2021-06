KUNCI JAWABAN UAS Bahasa Indonesia Kelas 11 SMA / SMK Semester 2, Soal UKK PAT Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah pembahasan kunci jawaban soal latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) materi Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA / SMK / MA Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang ada dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Sementara soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay lengkap dengan jawaban dan pembahasan.

Soal dan jawaban dapat menjadi pedoman orangtua, guru dan wali murid dalam membimbing siswa dalam belajar.

Inilah soal Latihan UAS, UKK dan PAT untuk siswa kelas 11 SMA / SMK / pelajaran Bahasa Indonesia Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

SOAL PILIHAN GANDA

1. Kata “atau” merupakan konjungsi ….

a. tujuan

b. pilihan

c. temporal

d. kesimpulan

e. syarat

Jawaban: b. pilihan

Pembahasan:

Konjungsi merupakan kata hubung dalam sebuah kalimat kata, atau paragraf. Kata “atau” termasuk dalam konjungsi pilihan.

2. Kata “terakhir” merupakan konjungsi

a. tujuan

b. pilihan

c. temporal

d. kesimpulan

e. syarat

Jawaban: c. temporal

Pembahasan:

Konjungsi temporal adalah kata sambung yang mengacu pada waktu.

Bacalah teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 3-5!

(1) Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. (2) Gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. (3) gelombang tersebut bisa mencapai 500 sampai 1.000 kilometer per jam di lautan. (4) Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 kilometer. (5) Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah.

