TPG Triwulan I Tahun 2021 Belum Cair, Berikut Penjelasan Kadis Dikbud Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sanggau Sudarsono menjelaskan terkait keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk triwulan I tahun 2021.

Belum cairnya TPG triwulan I tersebut lantaran memang proses pencairan yang panjang, melalui berbagai tahap pengusulan dan validasi.

"Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sudah ada, Saat ini sedang persiapan untuk melengkapi dokumen proses pencairan. Proses inilah yang sedang kita jalankan. Proses ini juga ada keterlibatan guru untuk menandatangani SPJ nya dulu. SPJ itu dibuat oleh bendahara Korwil di Kecamatan dan ditandatangani oleh guru yang bersangkutan,"katanya, Selasa 8 Juni 2021.

Ia menjelaskan, Hingga saat ini pihaknya belum menerima kelengkapan dokumen pencairan dari seluruh Kecamatan.

(Simak berita terbaru dari Sanggau)

"Kami baru menerima dokumen itu dari tujuh Kecamatan, sudah lengkap. Delapan kecamatan lainnya belum, ini yang kami tunggu,"ujarnya.

"Karena kami akan mengajukan pencairan TPG untuk guru PNS ke BPKAD kalau semuanya sudah lengkap. Kalau tidak lengkap, Tidak bisa dicairkan. Karena dokumen pendukungnya tidak lengkap,"tambahnya.

Terkait hal ini, pihaknya sudah menyampaikan pada saat rapat bersama Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebelum Lebaran lalu. "Dan kami sudah meminta untuk segera ditindaklanjuti. Tapi dari pihak Korwil saat itu karena situasi puasa dan Lebaran, mereka minta waktu,"tuturnya.

Lanjutnya, Kami minta bulan ini sudah disampaikan semuanya, karena tujuh Kecamatan sudah melengkapi. TPG ini tidak hanya berlaku bagi guru PNS, Akan tetapi juga untuk guru non PNS. Guru yang bisa mendapatkan TPG adalah mereka yang mengantongi sertifikat profesi pendidik.

"Berdasarkan data Desember 2020 sebanyak 2.421 guru PNS di Kabupaten Sanggau mendapatkan TPG. Yang sekarang masih dihitung karena pasti ada yang pensiun atau masuk baru karena sudah lulus sertifikasinya. maka kita sedang verifikasi,"jelasnya.

Untuk guru non PNS, kata Sudarsono besarannya Rp 1,5 juta per bulan dan langsung dibayarkan Kemendikbud. dan guru non PNS sama perlakuannya dengan guru PNS, untuk bisa mendapatkan sertifikasi dia harus lolos dulu uji kompetensi.

"Memenuhi syarat-syarat lain. Kalau lolos nanti akan di SK kan Kementerian. Uangnya juga ditransfer langsung dari kementerian ke guru yang bersangkutan,"pungkasnya. (*)