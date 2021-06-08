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PENDAFTARAN Jalur Seleksi Mandiri Universitas Indonesia 2021 untuk S1 S2 Doktor & Spesialis

Pendaftaran Seleksi Mandiri Universitas Indonesia (SIMAK UI) untuk Program S1 Ekstensi, Profesi, Magister, Doktor, dan Spesialis Gelombang 2....

zoom-inlihat foto PENDAFTARAN Jalur Seleksi Mandiri Universitas Indonesia 2021 untuk S1 S2 Doktor & Spesialis
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Jalur Seleksi Mandiri Universitas Indonesia 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pendaftaran Seleksi Mandiri Universitas Indonesia (SIMAK UI) untuk Program S1 Ekstensi, Profesi, Magister, Doktor, dan Spesialis Gelombang 2 sudah dibuka.

Pendaftaran: 7 Juni - 9 Juli 2021.

Ujian: 11 Juli 2021.

Pengumuman: 12 Agustus 2021.

Panduan Pendaftaran Vokasi, S1 Reguler, S1 Paralel Jalur SIMAK Periode 2021/2022 Semester 1

Pendaftar membuat account di situs penerimaan UI.

Setelah login, peserta meng-upload file foto berwarna terbaru berukuran min.400x600 pixel.

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(UPDATE berita penerimaan mahasiswa baru DISINI)

Selanjutnya pendaftar dapat mengisi formulir pendaftaran secara online dan mendapatkan nomor
pendaftaran.

Klik verifikasi pendaftaran.

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Penulis: Mirna Tribun
Editor: Mirna Tribun
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