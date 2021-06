INDONESIA Vs Vietnam Main Jam Berapa ? Jadwal Pertandingan Timnas Vs Vietnam di Tv Online SCTV Live malam ini Senin 7 Juni 2021. Cek link lIve streaming Timnas Vs Vietnam di sini / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia yang menghadirkan aksi Tim Nasional atau Timnas Sepakbola Indonesia malam ini Senin 7 Juni 2021.

Kali ini, Egy Maulana Vikri dan rekan-rekannya akan berjibaku dengan sesama kontestan asal Asia Tenggara, Vietnam.

Sejumlah Sobat Tribun Pontianak agaknya mungkin bertanya-tanya terkait laga Indonesia Vs Vietnam main jam berapa ?

Perlu diketahui, dalam jadwal pertandingan Timnas Vs Vietnam di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2021 Zona Asia ini akan dilangsungkan Senin tengah malam nanti.

Di mana pada jadwal pertandingan Timnas Vs Vietnam untuk siaran Live Indo Vs Vietnam di pra Piala Dunia Indonesia Vs Vietnam ini akan berlangsung atau kick off mulai pukul 23.45 WIB jelang tengah malam nanti.

Baca juga: SKOR Indonesia Vs Vietnam Live SCTV - Head to Head, Hasil Akhir dan Starting Eleven Timnas

(Update informasi lain seputar Timnas di sini)

Dengan demikian, bagi Sobat Tribun Pontianak yang punya pertanyaan tentang Indonesia Vs Vietnam main jam berapa tersebut, bisa menonton live Indo vs Veitnam di laga pra Piala Dunia Indonesia Vs Vietnam ini pada jam tersebut.



Laga timnas Indonesia vs Vietnam itu bakal berlangsung di Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), dan bisa disaksikan melalui live streaming Tv Online SCTV

Baca juga: HASIL Timnas vs Vietnam Malam Ini di Link Live Score Timnas Terbaru Senin 7 Juni 2021

Adapun link live streaming Timnas vs Vietnam tentunya kami sematkan di artikel ini.

Squad Timnas Mantap Percaya Diri Lawan Vietnam

Dalam menatap laga kontra Vietnam, timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri.