Peringati HDDS Tahun 2021, PMI Sanggau Siapkan Voucher Belanja Bagi Pendonor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Seduia (HDDS) yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2021, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sanggau menggelar donor darah serentak pada tanggal 6 Juni sampai 30 Juni 2021.

Bagi yang mendonorkan darahnya ditanggal tersebut maka berkesempatan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja senilai Rp 50 ribu.

Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau, dr Yuliana Yuli Exlasia menyampaikan bahwa, Dalam rangka HDDS PMI Sanggau akan berpartisipasi dalam aksi donor darah serentak tanggal 6 sampai 10 Juni 2021.

"Jadi selama 5 hari kegiatan ini adalah aksi yang dilaksanakan oleh seluruh UDD PMI yang ada di Indonesia,"katanya, Minggu 6 Juni 2021.

Dikatakannya, bagi pendonor yang bersedia mendonorkan darahnya bisa datang langsung ke Markas PMI Sanggau ataupun melalui mobile unit.

"Nah dalam aksi ini pelaksanaan donor darah dapat dilakukan di Markas PMI dan mobile unit. Sejauh ini untuk mobile unit kami akan berangkat ke Parindu pada tanggal 8 Juni 2021 dan PLTU Sei Batu pada tanggal 9 Juni 2021,"ujarnya.

"Bagi para pendonor kami menyiapkan reward berupa voucher belanja di Indomaret sebesar Rp 50 ribu, dengan jumlah total 200 voucher," tambahnya.

Untuk itulah, Ia mengimbau kepada masyarakat, melalui momen ini mari berikan darah agar dunia tetap berdetak. Sesuai dengan tema HDDS ini Give blood and keep the world beating.

"Kami menunggu segenap lapisan masyarakat secara umum, para pendonor pemula maupun para pendonor aktif secara khusus di Markas PMI dan di Mobile unit kami," pungkasnya. (*)

