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HASIL MotoGP Hari Ini Kelas Moto3 Lengkap, Sergio Garcia Pemenang MotoGp Catalunya 2021 Kelas Moto3

Sementara di podium ke 3 di daftar pemenang MotoGp Catalunya 2021 kelas Moto3 ini ditempati oleh pembalap Turki dari tim Red Bull KTM Tech 3 Deniz Onc

zoom-inlihat foto HASIL MotoGP Hari Ini Kelas Moto3 Lengkap, Sergio Garcia Pemenang MotoGp Catalunya 2021 Kelas Moto3
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/TWITTER.COM/@MOTOGP/NET/KOLASE/REPRO.
YUK CEK HASIL MotoGP Hari Ini Kelas Moto3 Lengkap, Sergio Garcia Pemenang MotoGp Catalunya 2021 Moto3 hari ini Minggu 6 Juni 2021 / ILUSTRASI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil positif berhasil direbut oleh Sergio Garcia dalam balapan penentu hasil MotoGp hari ini di kelas Moto3 Minggu 6 Juni 2021

Dalam balapan yang dilangsungkan di sirkuit Catalunya Spanyol itu, Sergio Garcia yang merupakan pembalap dari tim Solunion GASGAS Aspar Team itu sukses merebut podium MotoGp Catalunya 2021 di kelas Moto2 tersebut.

Sergio Garcia tercatat menuntaskan balapan dengan catatan waktu 38 menit 33.760 detik

Di belakangnya ada Jeremy ALCOBA yang punya gap +0.015 detik dari Sergio Garcia

Sementara di podium ke 3 di daftar pemenang MotoGp Catalunya 2021 kelas Moto3 ini ditempati oleh pembalap Turki dari tim Red Bull KTM Tech 3 Deniz Oncu

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Berikut hasil race Moto3 hari ini lengkap kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash Net MotoGp serta Detik sport MotoGp 2021 :

(Posisi, Tambahan Poin MotoGp Terbaru, Nomor Motor, Pembalap, Negara, Tim, Sepeda Motor, Km/Jam, Waktu/Gap)

1 25 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 152.1 38'33.760

2 20 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 152.1 +0.015

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Penulis: Ishak
Editor: Ishak
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