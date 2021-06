Dikunjungi Tim Was Audit dari Itjenad, Danrem Minta Stafnya Jujur dan Terbuka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa

Danrem 121/Abw, Brigjen TNI Ronny menerima kunjungan Tim was Audit dari Itjenad, untuk melaksanakan pemeriksaan di Makorem 121/Abw, jalan Pangeran Kuning no 1 Sintang, Jumat 4 Juni 2021. Kunjungannya tim Was Audit Itjenad di Korem 121/Abw diberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Ketua Tim dan rombongan saat tiba di Makorem 121/Abw diperiksa suhu badan, dan disemprot hanzanitaser, hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.