BISA Merusak Organ Hati, Jangan Lakukan 5 Kebiasaan Ini!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hati memainkan sejumlah fungsi penting termasuk menghancurkan racun dan melancarkan metabolisme lemak dalam tubuh.

Hati adalah salah satu organ vital manusia yang harus dijaga kesehatannya.

Belum banyak orang yang mengetahui cara menjaga kesehatan organ yang menghasilkan cairan empedu ini.

Bahkan, di Amerika sendiri, ada lebih dari 4,5 juta orang yang didiagnosis dengan penyakit hati kronis.

Kondisi ini pun dikaitkan dengan lebih dari 44.000 kematian di Amerika Serikat setiap tahunnya.

Yang mengejutkan adalah ternyata penyakit ini bisa dipicu oleh beberapa kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman tertentu.

Melansir Eat This Not That, berikut adalah X kebiasaan yang ternyata dapat memicu kerusakan hati.

Mengonsumsi produk olahan susu

Salah satu faktor risiko yang menyebabkan Penyakit Hati Berlemak Non-Alkohol atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) adalah asupan gula sederhana yang tinggi.

Menurut Ahli Gizi, Andrea Grange, RD, karbohidrat sederhana terutama fruktosa telah dikaitkan dengan NAFLD.

Untuk itu, hindari makanan dan minuman tinggi gula seperti es krim atau susu kental manis yang merupakan produk olahan susu.

