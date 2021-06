Kunci Jawaban Soal Ujian Akhir Semester UAS PJOK Kelas XI SMA, Soal Ulangan PJOK Akhir Semester 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah soal latihan untuk Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran PJOK Penjaskes kelas 11 SMA semester ganjil.

Pada artikel ini rangkuman latihan soal beserta kunci jawabannya ini terdiri dari sejumlah soal pilihan ganda.

Metode belajar dengan mengerjakan soal ini menjadi cara belajaran yang cukup efektif sebagai langkah dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai soal ulangan atau ujian nantinya.

Latihan soal akan menempa kemampuan dalam menjawab soal dengan baik sehingga bisa dijadikan referensi dalam belajar.

Berikut kunci jawaban latihan soal UAS / PAS PJOK Kelas 11 SMA Semester Ganjil

SOAL PILIHAN GANDA

1. Di bawah ini merupakan taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan adalah ….

a. taktik untuk menyerang

b. taktik mengoper bola

c. taktik mencari ruang kosong

d. taktik menendang bola

e. taktik memperdaya lawan

Jawaban: C

2. Posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah disebut ….

a. center back

b. full back

c. striker

d. poros haling

e. libero

Jawaban: C

3. Pola pertahanan satu jaga satu di daerah pertahanan dinamakan ….

a. man to man

b. zone marking

c. zone defence

d. total marking

e. total football

Jawaban: A

4. Berikut ini yang tidak termasuk formasi permainan sepak bola yang sering digunakan adalah ….

a. 4 – 2 – 4

b. 4 – 3 – 3

c. 4 – 4 – 2

d. 1 – 3 – 3 – 3

e. 3 – 4 – 5

Jawaban: E

5. Pola pertahanan yang paling kompleks, di mana setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah tempat adalah ….

a. man to man

b. zone defence

c. zona bebas

d. man to man dan zone defence

e. man pressing

Jawaban: D