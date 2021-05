SOAL UKK Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA / SMK Semester 2, Kunci Jawaban UAS PAS Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) materi Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA / SMK / MA Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Soal dan jawaban dapat menjadi pedoman orangtua, guru dan wali murid dalam membimbing siswa dalam belajar.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS, UKK dan PAS untuk siswa kelas 10 SMA / SMK / pelajaran Bahasa Indonesia Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

>>>>SOAL DAN JAWABAN KELAS 10 SMA SEMESTER 2...

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah tanda silang pada huruf a b c d atau e di depan jawaban yang benar .

1.Sebuah karangan dibagi atas paragraf-paragraf. Dalam membentuk suatu paragraf diperlukan suatu syarat. Syarat-syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut, kecuali ....

a. kalimat disusun secara logis

b. tidak boleh ada kalimat sumbang

c. bahasa yang digunakan harus efektif dan formal

d. menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif

e. kalimat-kalimatnya dibuat panjang sehingga melelahkan pembaca

Jawaban: e

2. Tujuan seorang penulis menggunakan tabel dalam tulisannya adalah untuk ....

a. menerangkan bahwa kejadian benar-benar ada

b. membuktikan bahwa peristiwa benar-benar terjadi

c. meyakini pendapatnya secara lebih jelas dan terperinci

d. menggambarkan suatu keadaan sebagaimana yang benar-benar terjadi

e. memengaruhi pembaca agar menyetujui pendapat yang dikemukakannya

Jawaban: d



3. Mendengarkan kata-kata anak penggembala itu, Landorundum lalu mengaku dan berkata, “Akulah yang sebenarnya mengambil buah menggamu dan terserah kepadamu hukuman apa yang harus kujalani.”

Berdarkan penggalan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa watak Landorundum adalah ....

a. jantan

b. sombong

c. pengecut

d. terus terang

e. tanggung jawab

Jawaban: a



4. Bentuk ringkasan masih mempertahankan adanya ....

a. urutan bab dan subbab

b. daftar isi dan sudut pandang

c. sudut pandang dan bahasa

d. perbandingan isi dan kerangka

e. urutan isi, sudut pandang, dan perbandingan

Jawaban: e

