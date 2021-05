GOOLLL ! Kai Havertz Hasil Chelsea Vs Man City Final UCL 2021 | Live Streaming Man City Vs Chelsea

GOOLLL !! Kai Havertz Pembeda di Hasil Chelsea Vs Man City Final UCL 2021 | Live Streaming Man City Vs Chelsea Cek di artikel ini Minggu 30 Mei 2021 / ILSUTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Skuad asuhabn Pep Guardiola di Manchester City tampil mendominasi dalam laga final EUFA Champions League 2021 alias final UCL 2021 kontra Chelsea Minggu 30 Mei 2021.

Dengan filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola alias ball possesion, Machester City berhasil mencatakan dominasi hingga 65 persen di 1x45 menit babak pertama final UCL 2021 Minggu malam.

Namun soal agresifitas dan efektivitas memanfaatkan peluang menjadi gol, Chelsea tampil lebih baik di hasil Chelsea Vs Man City pada laga final Liga Champions 2021 kali ini.

Dengan hanya mencatatkan ball possesion cuma 35 persen, nyatanya Chelsea sejauh ini di 1x45 menit babak pertama sukses mempecundangi Manchester City.

Sejauh ini, live score Man City Vs Chelsea untuk hasil Chelsea Vs Man City sejauh ini ada di skor 1-0 untuk keunggulan The Blues - Julukan Chelsea.

Kai Havertz dan Mason Maount jadi pembeda di laga penentu hasil Chelsea Vs Man City yang dilangsungkan di stadion Dragao Portugal pada Minggu pukul 02.00 WIB dini hari ini.

Kombinasi keduanya membuat peluang mencetak gol bagi Chelsea berhasil berbuah gol keunggulan di menit 42, beberapa menit sebelum turun minum.

Jika berhasil mempertahankan keunggulan di babak ke dua nanti, maka ini akan menghantarkan Chelsea Juara Liga Champion 2021.

Saat ini laga baru menuntaskan babak pertama dan masuk masa turun mimum.