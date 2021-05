Astra Motor Luncurkan CB150R Dengan Konsep Virtual Launching

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pada hari sabtu tepatnya tanggal 29 Mei 2021, Astra Motor Kalimantan Barat melakukan prosesi launching product terbarunya All New Honda CB150R.

Prosesi launching ini dilakukan secara virtual melalui akun instagram @honda_kalbar.

Dalam kegiatan diramaikan hiburan dan informasi hingga hadiah menarik untuk pengunjung yang ikut dalam virtual launching tersebut.

Prosesi Launching kali ini dilakukan dengan gaya berbeda, dengan konsep launching yang berbeda inilah yang membuat pengunjung merasakan keseruan dan nyamannya melihat prosesi launching All New Honda CB150R.

Hiburan yang ditawarkan juga tidak kalah menarik yaitu dengan manampilkan penampilan spesial dari band lokal asal Pontianak yaitu Band Parsley.

Band Parsley ini membawakan lagu-lagu yang menambah semangat pengunjung virtual untuk tetap berada saat live berlangsung.

Selain hiburan band lokal, Honda Kalbar juga memberikan keseruan dengan memberikan hadiah untuk pengunjung dengan menjawab kuis saat live berlangsung.

Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmadi, mengungkapkan Acara Virtual Launching All New Honda CB150R ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya karena tujuan dari Launching ini selain memperkenalkan produk baru, tapi juga memberikan gambaran visal dari keunggulan All New Honda CB150R ini.

”Astra Motor Kalimantan Barat dalam prosesi launching kali ini bertujuan selain memperkenalkan product baru kepada konsumen setia motor Honda, kami juga ingin memberikan gambaran visual dari keunggulan All New Honda CB150R ini kepada masyarakat,” tuturnya.