Serang Pemuda dan Seorang Nenek Pakai Sajam Bersama Temannya, Is Dagu Diringkus Polisi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tak terima adiknya berselisih Dengan tetangga, pria berinisial SF yang biasa disapa Is Dagu (38) warga Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Serang Tetangganya pakai senjata tajam.

Tak sendirian, saat penyerangan itu, Iis Dagu mengajak serta dua orang temannya yang hingga kini masih buron.

Pada penyerangan itu, seorang pemuda berinisial IS (19) dan neneknya yang berinisial NS mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak AKP Rully Robinson Polii menyampaikan, peristiwa penyerangan ini terjadi di jalan H A Rahman Gg Cahaya Baru, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak pada 11 April 2021 lalu.

Rully mengatakan, Saat itu, pelaku bersama dua temannya masuk kerumah korban Melalui pintu belakang.

"ketika itu para pelaku yang menemui korban IS menuduh IS telah mengejar adiknya, tanpa mau mendengar penjelasannya para pelaku langsung menyerang IS dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang dan pisau, saat nenek IS berusaha melerai, sang nenek pun terkena sabetan,"ungkap Rully, Jumat 28 Mei 2021.

Akibat penyerangan tersebut, IS mengalami luka sayat di bagian kaki, sementara sang nenek mengalami luka sayat pada lengan, setelah penyerangan itu, para tersangka pun langsung kabur.

Pada Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira Pukul 04.00 wib petugas dari unit Reskrim Polsek Pontianak Kota berhasil menangkap IS DAGU sedang berada Di Jalan Padat Karya Komplek UMI Residen, Kecamatan Pontianak Timur.

Dari hasil introgasi, Is Dagu mengakui telah melakukan penyerangan itu bersama dua temannya yang masih buron.

Atas perbuatannya, Is Dagu akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 2 tahun penjara. (*)