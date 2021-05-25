PROMO JCO Hari Ini 25 Mei 2021, 1 Lusin Donuts + 1 L JCOFFEE Iced Jcoccino Iced Chocolate 139 Ribu
Saat ini JCO memiliki promo Weekly Promotion diantaranya 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139 ribu.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo terbaru JCO pekan ini yang tersedia hari ini Selasa 25 Mei 2021.
Pastikan kamu tidak melewatkan bermacam menu-menu seru JCO bersama orang-orang tersayang.
Saat ini JCO memiliki promo Weekly Promotion diantaranya 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139 ribu.
Kemudian ada promo buy 1 Get 1 TREAT Iced Thai Tea mulai 24 - 30 Mei 2021.
Kamu bisa mendapatkan 2 Hot Latte kini hanya 31 Ribu.
Selain itu, tentunya masih banyak promo JCO lainnya yang bisa kamu dapatkan.
Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Mei 2021 ini:
(Update Infomasi Promo JCO)
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Weekly Promotion
Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139Ribu.
Order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com mulai 24, 25 & 27, 28 Mei 2021.
Syarat & Ketentuan Berlaku.
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Buy 1 Get 1
Awali harimu dengan promo Buy 1 Get 1 TREAT mulai 24 - 30 Mei 2021.
2 Hot Latte kini hanya 31 Ribu.
Promo ini berlaku pembelian lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.
Segera dapatkan di outlet terdekat kamu yah.
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Houjicha Donuts
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Dhita Mutiasari
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