PROMO JCO Hari Ini 25 Mei 2021, 1 Lusin Donuts + 1 L JCOFFEE  Iced Jcoccino Iced Chocolate 139 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo terbaru JCO pekan ini yang tersedia hari ini Selasa 25 Mei 2021.

Pastikan kamu tidak melewatkan bermacam menu-menu seru JCO bersama orang-orang tersayang.

Saat ini JCO memiliki promo Weekly Promotion diantaranya 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139 ribu.

Kemudian ada promo buy 1 Get 1 TREAT Iced Thai Tea mulai 24 - 30 Mei 2021.

Kamu bisa mendapatkan 2 Hot Latte kini hanya 31 Ribu.

Selain itu, tentunya masih banyak promo JCO lainnya yang bisa kamu dapatkan.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Mei 2021 ini:

Update Infomasi Promo JCO

Weekly Promotion

Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donuts + 1 L JCOFFEE (Iced Jcoccino / Iced Chocolate) dengan hanya 139Ribu.

Order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com mulai 24, 25 & 27, 28 Mei 2021.

Syarat & Ketentuan Berlaku.

Buy 1 Get 1

Awali harimu dengan promo Buy 1 Get 1 TREAT mulai 24 - 30 Mei 2021.

2 Hot Latte kini hanya 31 Ribu.

Promo ini berlaku pembelian lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.

Segera dapatkan di outlet terdekat kamu yah.

Houjicha Donuts

Sudah coba seasonal donuts “Houjicha Donuts” yang satu ini ?

Ayo kunjungi JCO Donuts terdekat di kota mu yah.

Glazy Donuts

Berikan senyum terbaik mu hari ini bersama Glazzy Donuts ! Have glazzy day.

Cookies Coklat JCO

Nikmati kelezatan cookies coklat lezat JCO INDONESIA ! Tersedia di seluruh outlet JCO Terdekat di kota mu.

Only 26 Ribu

Dapatkan promo menarik :

All Beverages only 26K khusus untuk outlet terbaru kami di Mall Pluit Junction.

Ayo segera kunjungi outlet terbaru kami dan catat tanggal promonya :

All Beverages 26K Due: 29 April - 28 Mei 2021.

*s&k berlaku

Here Comes The Sun

Varian produk terbaru dari @jcoindonesia!

Untuk sajian berbuka puasa, yuk coba Mango Peach Tea, Lychee Berry Tea, atau Berry Toffee Donut.

Tentang J.CO

Dilansir dari TribunnewsWiki.com, J.CO adalah bisnis donat & kopi tercepat di Indonesia.

J.Co Donut & Coffee didirikan oleh seorang pengusaha salon asal Indonesia bernama Johnny Andrean.

Sejak berdirinya, J.CO Donuts and Coffee berhasil membuka 236 toko dan menembus pasar lokal di Indonesia.

J.CO menjadi pemimpin pasar donat dan kopi serta berhasil melawan Krispy Kreme dan Dunkin Donut.

Tidak hanya itu, J.Co juga berhasil memperluas keberadaan produk dengan cepat.

Toko J.CO menyebar di seluruh negara Asia Tenggara dengan cepat.

Di antaranya yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, dan Hong Kong.

Oleh karenanya, jumlah total toko menjadi lebih dari 275 pada 2017.

J.CO membuka cabang pertamanya di Indonesia pada 2007.

Total 17 toko dibuka pada 2017 di Indonesia.

Cara Order JCO Delivery

1. Kunjungi Website

Pertama silahkan kamu kunjungi website https://order.jcodelivery.com/, untuk melakukan pesanan terlebih dahulu.

2. Pilih Pesanan

Kemudian pilih pesanan yang diinginkan lalu masukkan ke dalam keranjang belanjaan, jika pesanan sudah dipilih maka silahkan klik “Beli Sekarang”

3. Lanjut Pembayaran

Nantinya kamu akan di arahkan ke halaman lanjut pembayaran, maka disini kamu klik “Lanjut Pembayaran“.

4. Masukkan Alamat

Setelah itu baru kamu masukkan nama depan, nama belakang, nomor handphone dan email kamu. Lalu klik bagian “Maps” untuk menentukan lokasi pengiriman JCO Delivery, masukkan juga kode pos dan kota. Supaya pihak JCO Delivery bisa cepat mengantar, maka kamu isikan keterangan lebih lengkap alamat rumah kamu dari warna rumah, posisi rumah dan nomor rumah.

5. Bayar

Selanjutnya kamu akan diarahkan ke halaman konfirmasi pembayaran, maka disini kamu cek kembali apakah pesanan dan alamat sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka silahkan klik “Bayar“. Nanti akan muncul kembali rincian belanja tinggal klik “Lanjut“.

6. Pilih Metode Pembayaran

Untuk JCO Delivery memberikan pilihan metode pembayaran kartu kredit, Mandiri dan pembayaran QR menggunakan aplikasi Gopay. Tinggal pilih salah satunya saja.(*)