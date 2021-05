West Borneo Quds Day Community Gelar Mimbar Bebas Untuk Palestina

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gelombang kecaman terhadap agresi Zionis Israel terhadap Palestina terus mengalir dari berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Sebuah Sepanduk besar dibentangkan para peserta aksi untuk kemerdekaan Bangsa Palestina sore, Sabtu 22 Mei 2021.

Ratusan massa tergabung dalam "West Borneo Quds Day Community" menggelar Aksi Simpatik berupa Mimbar Bebas, di Bundaran Tugu Digulis, Jalan Ahmad Yani, Pontianak

Spanduk bertuliskan, You Can Kill Us But You Can't Kill Our Freedom yang memilki arti anda bisa membunuh kami, tapi anda tidak bisa membunuh kebebasan kami.

Meski diguyur hujan. Namun tidak menyurutkan, peserta aksi. Peserta tergabung West Borneo Quds Day Community, datang dari berbagai komunitas lintas elemen masyarakat dan keagamaan.

Massa satu suara mengutuk keras Agresi Israel yang tidak pernah berhenti, merampas Hak Azasi Bangsa Palestina.

Dalam aksi itu, massa berpartisipasi menyuarakan solidaritas atas kemerdekaan Bangsa Palestina. Lewat sejumlah Bendera Palestina, Spanduk dan Poster bertuliskan berbagai macam dukungan, untuk kemerdekaan bangsa palestina.

Koordinator Aksi Muhammad Darwin mengungkapkan, bahwa aksi simpatik dan Mimbar Bebas sore, ini sebagai bentuk simpati dan solidaritas sesama Bangsa yang anti terhadap Penjajahan.

"Apalagi yang paling merasakan adalah, mayoritas umat Muslim yang ada di Indonesia. Tentu turut merasakan duka seperti yang dirasakan saudara kita di Palestina," katanya, Minggu 23 Mei 2021 diterima Tribun.

Dirinya mengungkapkan, bahwa persoalan Agresi Israel ke Palestina, bukan hanya sekedar masalah agama.

Namun lebih dari itu, kata dia, seperti diketahui, bahwa bangsa Palestina bukan hanya umat muslim saja.

"Seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan," tambahnya.

Aksi sore itu, merupakan bentuk dukungan moril kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam melaksanakan amanat Founding Fathers. Perdamaian dan kemerdekaan Bangsa Palestina.

"Kedaulatannya juga diakui, termasuk kita umat dari Indonesia. Namun hingga saat ini, Israel masih terus saja merongrongnya. Kami mengutuk keras dan meminta Israel berhenti menyerang Palestina", tutupnya. (*)