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Hasil dan Klasemen PMPL SEA Season 3 Hari Ini Minggu 23 Mei 2021 - PUBG Mobile Indonesia Mendominasi
Tim PUBG Mobile Indonesia menunjukkan Hasil PMPL SEA Season 3 dengan mendominasi di Klasemen PMPL
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil dan Klasemen PUBG Mobile Pro League PMPL SEA Season 3 2021 terbaru hari ini Minggu 23 Mei 2021.
Tim PUBG Mobile Indonesia menunjukkan Hasil PMPL SEA Season 3 dengan mendominasi di Klasemen PMPL yang menempatkan Aura eSports di Peringkat Pertama dan disusul EVOS Reborn di peringkat kedua.
Sementara Wakil Indonesia lainnya LIVESCAPE berada di posisi delapan dan diikuti Bigetron Red Aliens di posisi kesembilan Klasemen PMPL.
Untuk menyaksikan keseruan PMPL SEA S3 bisa dengan mengakses tautan yang ada di bawah ini :
Live Streaming YouTube PUBG Mobile Indonesia
Live Streaming Facebook PUBG Mobile
(Update Berita Seputar PMPL SEA S3 Klik Disini)
Jadwal PMPL SEA S3 hari ini Minggu 23 Mei 2021:
- Show Match - 16:30 WIB
- Sanhok - 17:00 WIB
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