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Hasil dan Klasemen PMPL SEA Season 3 Hari Ini Minggu 23 Mei 2021 - PUBG Mobile Indonesia Mendominasi

Tim PUBG Mobile Indonesia menunjukkan Hasil PMPL SEA Season 3 dengan mendominasi di Klasemen PMPL

zoom-inlihat foto Hasil dan Klasemen PMPL SEA Season 3 Hari Ini Minggu 23 Mei 2021 - PUBG Mobile Indonesia Mendominasi
PUBG Mobile Indonesia
Hasil dan Klasemen PMPL SEA Season 3 Hari Ini Minggu 23 Mei 2021 - PUBG Mobile Indonesia Mendominasi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil dan Klasemen PUBG Mobile Pro League PMPL SEA Season 3 2021 terbaru hari ini Minggu 23 Mei 2021.

Tim PUBG Mobile Indonesia menunjukkan Hasil PMPL SEA Season 3 dengan mendominasi di Klasemen PMPL yang menempatkan Aura eSports di Peringkat Pertama dan disusul EVOS Reborn di peringkat kedua.

Sementara Wakil Indonesia lainnya LIVESCAPE berada di posisi delapan dan diikuti Bigetron Red Aliens di posisi kesembilan Klasemen PMPL.

Untuk menyaksikan keseruan PMPL SEA S3 bisa dengan mengakses tautan yang ada di bawah ini :

Live Streaming YouTube PUBG Mobile Indonesia

Live Streaming Facebook PUBG Mobile

(Update Berita Seputar PMPL SEA S3 Klik Disini)

Jadwal PMPL SEA S3 hari ini Minggu 23 Mei 2021:

- Show Match - 16:30 WIB

- Sanhok - 17:00 WIB

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Tags
PMPL SEA Season 3 2021
PMPL
Hasil PMPL
Jadwal MPL
Klasemen PMPL
PUBG Mobile
PMPL SEA S3
Aura eSports
EVOS Reborn
Bigetron Red Aliens
LIVESCAPE
PUBG Mobile Pro League
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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
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