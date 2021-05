PROMO JCO Hari Ini 20 Mei 2021, JCLUBS + 1 L JCOFFEE Mocha Americano & Beli 1 Gratis 1 Iced Thai Tea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo terbaru JCO pekan ini yang tersedia hari ini Kamis 20 Mei 2021.

Jangan sampai terlewat bermacam menu-menu seru JCO bersama orang-orang tersayang.

JCO saat ini memiliki promo Buy 1 Get 1 TREAT Iced Thai Tea mulai 17 - 23 Mei 2021.

Kemudian ada promo weekly Promotion 1/2 lusin JCLUBS + 1 L JCOFFEE (Mocha / Americano) dengan hanya 129 Ribu.

Kemudian ada promo Perfect pairing of All Day Breakfast, Buy 1 Get 1 Treat hingga Ramadhan Delight.

Selain itu, tentunya masih banyak promo JCO lainnya yang bisa kamu dapatkan.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Mei 2021 ini:

Glazy Donuts

Berikan senyum terbaik mu hari ini bersama Glazzy Donuts ! Have glazzy day.

