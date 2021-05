Download Lagu Atta Feat Aurel Hari Bahagia MP3, Lirik Lagu Atta Aurel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lagu dengan judul Hari Bahagia dipopulerkan oleh pasangan muda, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Lagu itu dipersembahkan keduanya menjelang hari pernikahan pada awal April 2021.

Dalam karya mereka tersebut, mengisahkan perjalanan mereka dari awal hingga akhir.

Single yang dirilis pada 1 April 2021 itu hingga kini telah dilihat hampir 30 juta orang di akun Youtube Atta Music.

Bahkan lagu tersebut juga sempat menjadi trending topic nomor satu di platform ber-bagi video ini.

Baca juga: BERAPA Umur Aurel Hermansyah Saat Ini dan Kapan Aurel dan Atta Menikah?

dipilih Tuhan.. kau yang pertama

Untuk masa depan.. dan selamanya..

dialah cahaya.. tuntunan ke surga..

dengarkan mereka.. tak berhenti berdoa..

aku yang kau pilih..

kamu yang ku pilih..

cinta ini milik kita selamanya..

Baca juga: BERITA Aurel Keguguran, Atta Aurel Berduka, Ini Penyebab Aurel Hermansyah Keguguran

Reff :

i'm gonna marry you..

i know that you'll be mine..

i'm gonna give my world..

you're the only one..

tell them everything..

this is just beginning..

jangan tinggalkan aku..

disaat ku jatuh..

Baca juga: Aurel Hermansyah Keguguran, Anak Atta Halilintar Meninggal Dunia

(hu u, hu u, u u..)

(hu u, hu u, hu u..)

(hu u, hu u, hu u..)

you're the only one..

kupilih kau jadi imamku

bukan yang lain..

cinta ini hanya untukmu

kau bukan main..

bersamamu.. aku hadir

selamanya.. hingga akhir

terima kasih tuk semua

rasa yang kau berikan untukku..

Reff :

i'm gonna marry you..

i know that you'll be mine..

i'm gonna give my world..

you're the only one..

tell them everything..

this is just beginning..

jangan tinggalkan aku..

disaat ku jatuh..

(hu u, hu u, u u..)

(hu u, hu u, hu u..)

(hu u, hu u, hu u..)

you're the only one..

aku berjuang dapatkan restu

kuhadapi walau mulutku kaku

tangan, hatiku lemah dan bergetar

temui ayah ibumu gemetar tapi..

biar kuungkapkan isi hati..

cintaku mengalir dalam nadi..

sampai rambut kita memutih.. ikhtiar takkan berhenti..

Untuk download lagu Atta Aurel Hari Bahagia versi MP3 bisa KLIK DISINI .