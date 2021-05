LIVE SCORE AS Roma Vs Lazio Laga Paling Menentukan Kuota Liga Champions 2021-2022

Derby della Capitale antara AS Roma vs Lazio, jornada 37 Liga Italia 2020-2021, di Stadion Olimpico, Minggu 16 Mei 2021 kick off pukul 01.45 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Derby della Capitale antara AS Roma vs Lazio, jornada 37 Liga Italia di Stadion Olimpico, Minggu 16 Mei 2021 kick off pukul 01.45 WIB.

Ketahui skor akhir, statistik pertandingan dan siaran langsung atau live streaming AS Roma vs Lazio via ling di artikel ini.

Siaran langsung AS Roma vs Lazio bisa anda saksikan melalui tautan link live streaming TV Online BeIN Sports, dan Vidio Premier.

Jalannya pertandingan berlangsung sengit, terlebih Elang Ibukota -julukan Lazio- mematok tiga poin sebagai harga mati.

Lazio diam-diam menyiapkan skenario untuk memupus mimpi Juventus dan Napoli manggung di Liga Champions musim depan.

Simone Inzaghi sebagai pelatih Lazio masih menjaga harapan timnya dapat mentas di Liga Champions musim depan.

Ia tidak ingin menutup harapan Ciro Immobile cs bahwa mereka dapat mengakhiri musim Liga Italia di empat besar.

Sebagai catatan saja, Lazio masih menyisakan tiga pertandingan, satu lebih banyak dibandingkan tim seperti Juventus, Atalanta, Napoli hingga AC Milan.

Jika dibuat skenario Lazio mampu menyapu bersih tiga laga sisa dengan kemenangan, maka akhir musim klub asal Roma itu bakal membukukan 76 poin.

Saat ini Ciro Immobile cs menduduki tangga keenam dengan koleksi 67 poin.