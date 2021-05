DAFTAR Tim Promosi Serie A Liga Italia 2021-2022! Empoli dan Salernitana Gusur Parma dan Crotone

Instagram@Empoli Fc Official

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Empoli tampil sebagai juara Serie B 2020-2021 sekaligus promosi Serie A Liga Italia 2021-2022.

Salernitana yang menempati posisi runner up, menyusul Empoli promosi Serie A musim depan.

Adapun satu kuota promosi Serie A diperebutkan Cittadella, Monza, Lecce dan Venezia.

Saat ini ke empat tim tengah melakoni laga play off, Cittadella Vs Monza dan Lecce Vs Venezia.

Lecce memiliki peluang bagus melengkapi tiga tim promosi mengingat tim besutan Alessio Dionisi dihuni top skor Serie B musim ini, Massimo Coda dengan koleksi 22 gol.

Lalu tim mana yang bakal digusur tiga tim promosi Serie A musim depan?

Sementara ini Parma dan Crotone sudah dipastikan degradasi Serie B musim 2021-2022.

Satu tim sisa yang bakal degradasi adalah di antara Cagliari, Torino dan Benevento.

Sedangkan Inter Milan adalah sang juara Liga Italia 2020-2021.

Update Liga Italia