DOWNLOAD VIDEO Minal Aidin Walfaizin Mohon Maaf Lahir Batin & Kumpulan GIF Gambar Bergerak Lebaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Download video ucapan Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Batin dan kirimkan pada sanak saudara.

Ditengah pandemi ini, kita dianjurkan untuk tetap menjaga Prokes guna menghindari penularan virus Corona.

Saat merayakan Idul Fitri atau lebaran bisa mengirimkan ucapan nerupa video serta kartu ucapan dengan kata-kata mutiara Selamat Lebaran 2021.

Kata-kata ucapan selamat lebaran dalam artikel ini juga cocok untuk Kartu Ucapan Lebaran Idul Fitri 1442 H.

Selain itu pas untuk dibagi lewat Twitter, Facebook, Instagram hingga TikTok.

Bagi kamu yang sedang mencari referensi ucapan selamat lebaran tersebut, bisa menyimak di artikel ini.

Dikutip dari Tribunnews dan Wishesmsg.com, berikut adalah kumpulan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 2021:

1. Aku bersyukur kepada Allah karena dia memberkatiku dengan dua hari yang indah dalam setahun untuk bersama orang yang paling aku cintai dan sayangi dalam hidupku. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

I am thankful to Allah because he blesses me with two wonderful days in a year to be with the people I love and care about most in my life! Happy Eid Mubarak.

2. Ayah dan ibu yang tersayang, aku merasa sangat beruntung memiliki orang tua seperti kalian untuk menghabiskan hari bersama. Kalian telah menjadi alasan mengapa setiap hari Idul Fitri tampak seperti hari yang aku habiskan di surga. Selamat Hari Raya Idul Fitri.