VIDEO Ucapan Selamat Lebaran 2021 & Kumpulan Gambar Bergerak Ucapan Selamat Idul Fitri 1442 H

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021.

Kirim ucapan selamat lebaran berupa video serta gambar bergerak pada sanak saudara.

pada artikel ini akan disajikan sejumlah video serta gambar bergerak.

Adapula ucapan selamat hari raya berupa kata-kata mutiara.

Kata-kata ucapan selamat lebaran dalam artikel ini juga cocok untuk Kartu Ucapan Lebaran Idul Fitri 1442 H.

Selain itu pas untuk dibagi lewat Twitter, Facebook, Instagram hingga TikTok.

Bagi kamu yang sedang mencari referensi ucapan selamat lebaran tersebut, bisa menyimak di artikel ini.

Dikutip dari Tribunnews dan Wishesmsg.com, berikut adalah kumpulan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 2021:

1. Aku bersyukur kepada Allah karena dia memberkatiku dengan dua hari yang indah dalam setahun untuk bersama orang yang paling aku cintai dan sayangi dalam hidupku. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

I am thankful to Allah because he blesses me with two wonderful days in a year to be with the people I love and care about most in my life! Happy Eid Mubarak.