Nahkodai IOF Kabupaten Kubu Raya, Surianto Siap Promosikan Kabupaten Kubu Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Usai terpilihnya kepengurusan Pengcab IOF Kota Pontianak yang baru, Pengda IOF Kalbar kembali melakukan Musyawarah IOF untuk pengurus cabang kabupaten Kubu Raya untuk masa bakti 2021-2025.

Seperti sebelumnya, Musyawarah IOF untuk kepengurusan cabang Kabupaten Kubu Raya di lakukan secara demokratis serta mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes) Covid -19.

Tak hanya itu dalam kegiatan yang di laksanakan pada Minggu 9 Mei 2021 malam di Base Camp Pengda IOF Kalbar ini dihadiri langsung oleh Ketua umum Pengda IOF Kalbar H M Tasdik bersama pengurus Pengda IOF Kalbar, Ketua Pengcab IOF kota Pontianak Benny Kristianto dan perwakilan komunitas serta club' mobil yang berada di naungan IOF.

Akhirnya setelah di lakukan musyawarah serta menyampaikan visi misi terbentuknya kepengurusan baru Pengcab IOF Kubu Raya, terpilihlah Offroader Surianto atau Apek selaku ketua dan Offroader Dian Alamsyah selaku wakil ketua.

Usai mengikuti kegiatan musyarawah IOF Pengcab Kubu Raya, Surianto Apek dan Dian Alamsyah menuturkan pihaknya bersama-sama akan mendukung program Pengda IOF Kalbar untuk membesarkan organisasi yang berlatarbelakang olahraga dan hobi.

Tak hanya itu, kepengurusan Pengcab IOF Kubu Raya ini juga akan bersinergi dengan Pemerintah kabupaten Kubu Raya serta forkopimda kab Kubu Raya lainnya seperti dalam rangka promosi daerah.

"Melalui IOF ini banyak potensi promosi daerah yang bersumber dari kubu raya yang bisa di angkat, "kata Offroader Surianto Ketua Pengcab IOF Kubu Raya terpilih

Menurutnya, melalui Touring bersama, kita bisa kenalkan destinasi wisata atau promosi daerah ke rekan-rekan offroader di luar Kalbar, terlebih di ketahui kabupaten Kubu Raya melalui daerah yang luas

"Kita dukung pemerintah daerah selain promosi daerah, karena kita ketahui Kabupaten Kubu Raya kabupaten baru dan sedang berkembang, kita perkenalkan Kubu Raya melalui IOF,"ungkapnya.

Dan di katakannya lagi, selain itu juga yang sudah menjadi agenda IOF selain kompetisi dan juga kegiatan baksos atau lainnya.

"Untuk hal ini saya selaku ketua terpilih, mengajak dan berharap dukungan dari rekan-rekan untuk membesarkan IOF, Salam Off-road, Go Go Go," pungkasnya. (*)