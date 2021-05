Live Streaming Aston Villa vs Manchester United - Cek Link Line up dan Live Score Aston Villa vs MU

LIGA INGGRIS - Duel Aston Villa vs Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan via live streaming Aston Villa vs Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-15, Minggu 9 Mei 2021 WIB.

Pertandingan Aston Villa vs Manchester United berlangsung di Stadion Villa Park mulai pukul 20.05 WIB.

Duel Aston Villa vs Manchester United dapat disaksikan live Mola TV atau update hasil Aston Villa vs Man Utd via link live score di bawah ini.

Hasil Aston Villa vs Manchester United ini menjadi penentu juara Liga Inggris, Manchester City.

Jika kalah dari Aston Villa, maka Manchester United siap mengikhlaskan mahkota juara Premier League 2020/2021.

Sebaliknya, jika Manchester United menang, maka juara Man City akan tertunda.

Di laga malam nanti, Manchester United (MU) akan bertandang ke Villa Park untuk menghadapi peringkat 10 Aston Villa pada pekan ke-35 Premier League 2020/21.

Bertindak sebagai tuan rumah, Aston Villa tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih poin penuh.

Begitu juga Manchester United. Tim yang diarsiteki oleh Ole Gunnar Solskjaer juga dipastikan akan tampil menyerang demi mengamankan tiga poin di kandang Villa.

Pekan sebelumnya, MU gagal menjamu Liverpool.