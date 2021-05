Bismillah Cinta, Download MP3, Chord & Lirik Lagu Ungu feat Lesty Kejora:Tak Dapat Lagi Kulukis Rasa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Simak lirik dan chord gitar lagu Bismillah Cinta dari Ungu feat Lesti Kejora.

Lagu Bismillah Cinta yang dinyanyikan grup band Ungu bersama Lesti Kejora dirilis pada Kamis 1 April 2021.

Lirik dan Chord Bismillah Cinta - Ungu feat Lesti Kejora

(Intro) Am Dm G C

F Dm E

Am Dm

tak dapat lagi ku lukis rasa

G C

ramadhan yang indah kini tlah tiba

F

bulan penuh berkah

Dm

rahmat dari Allah

F E

meski dalam suasana berbeda

Am Dm

cobaan demi cobaan melanda

G C

kita bersama namun tak lagi sama

F

jarak memisahkan

Dm

semua tlah berbatas

Bm E

ini ujian bagi kita

(Chorus)

Am

Bismillah cinta

Dm G

percaya padaku percaya cinta

C F

yakin kita bisa lalui semua

Dm E

sgala cobaan yang datang mendera

Am

Bismillah cinta

Dm G

panjatkan doa pada yang Kuasa

C F

bersujud padaNya dengan air mata

Dm E

Insyaallah ramadhan membawa hikmat

F G Am

Bismillah cinta.. percaya kita

F G Am

Bismillah cinta.. percaya cinta

(Int.) Dm G C F

Dm B E

(Chorus)

Am

Bismillah cinta

Dm G

percaya padaku percaya cinta

C F

yakin kita bisa lalui semua

Dm E

sgala cobaan yang datang mendera

Am

Bismillah cinta

Dm G

panjatkan doa pada yang Kuasa

C F

bersujud padaNya dengan air mata

Dm E

Insyaallah ramadhan membawa hikmat

Am

Bismillah cinta

Dm G

percaya padaku percaya cinta

C F

yakin kita bisa lalui semua

Dm E

sgala cobaan yang datang mendera

Am

Bismillah cinta

Dm G

panjatkan doa pada yang Kuasa

C F

bersujud padaNya dengan air mata

Dm E

Insyaallah ramadhan membawa hikmat

F G Am

haa aaaa.. haa aaaa..aaaa

F G Am

Bismillah cinta.. Bismillah cinta

