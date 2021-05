UPDATE PROMO KFC 8 Mei 2021, Hadir Promo Spesial Weekend Mulai Rp 18 ribu dan Promo Bukber

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC kembali menawarkan beragam promo seru untuk menu-menu nikmat yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 7 Mei 2021.

Saat ini ada promo paket combo Ramadhan mulai dari Rp 34 Ribuan saja.

Pas banget dinikmati untuk berbuka puasa bareng keluarga dan orang-orang tersayang.

promo lainnya mulai dari Oh My Jago, Camilan Jagoan hanya mulai dari Rp18.182 saja. Tak hanya itu saja, KFC juga memilikimulai dari Oh My Jago, Camilan Jagoan hanya mulai dari Rp18.182 saja.

Kemudian ada promo Crazy Deals buat buka puasa.

Cuma dari Rp 59 ribuan saja, kamu bisa dapetin 5 sampai 9 potong ayam goreng favorit.

Baca juga: Promo KFC Hari Ini 2021 Terbaru, Makan Ayam Goreng Pudding Krusher Cendol Mulai Rp13.636

Selain itu, KFC juga memiliki promo Gratis 5 nasi tiap pembelian 9 Potong Ayam + 1 Liter Coca-cola mulai dari Rp140.000

Kemudian ada promo KFC AJIB, promo OMJ Grilled Sauce hingga Kombo Ramadhan KFC, KFC Krispy Burger dengan triple burger bikin puas makannya dan promo seru lainnya.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

Paket Combo Ramadan

Kangen bisa sahur on the road bareng temen-temen? Sabar dulu yaa, kita saling jaga untuk nggak keluar rumah dan berkerumunan :) ⁠

⁠

Buat nemenin kamu sahur, ada paket Kombo Ramadan dari KFC yang bisa bikin sahur on the room, sama asiknya kayak lagi sotr di luar! Di paket Kombo Ramadan KFC kamu bisa dapetin ayam goreng favorit kamu lengkap dengan ocha, pudding dan tambahan KRUSHER CENDOL cuma dari Rp13.636 aja! ⁠

⁠

Yuk pesen paket Kombo Ramadan KFC langsung digerai KFC, pesan lewat GoFood, atau GrabFood yaa!⁠

Baca juga: KATALOG PROMO JSM INDOMARET 7 - 11 Mei 2021, Hanya 5 Hari Diskon Beras hingga Biskuit Murah Banget