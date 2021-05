Penyekatan & Larangan Mudik, Yuliardi Sebut Berikan Pengaruh Terhadap Geliat Perhotelan dan Restoran

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah telah melarang masyarakat untuk melakukan mudik pada hari raya idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021.

Dalam upaya mencegah masyarakat mudik, Pemerintah pun telah melakukan berbagai penyekatan di berbagai titik jalan penghubung antar daerah di Indonesia tak terkecuali di Kalimantan Barat.

Atas pelarangan dan penyekatan tersebut, Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kalbar Yuliardi Kamal menyampaikan bahwa dengan pelarangan mudik dan penyekatan yang dilakukan, sangat langsung berdampak pada sektor perhotelan dan restoran.

"Yang pasti pelarangan ini mempengaruhi tingkat hunian, okufensi dan lain sebagainya, Restoran dan sebagiannya pasti berpengaruh,"ujarnya, Sabtu 8 Mei 2021.

Ia menyampaikan, pihaknya dari PHRI telah berkomitmen untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran virus Covid 19 di Indonesia khususnya Kalbar.

Setiap hotel dan restoran dibawah naungan PHRI, dikatakan Yuliardi telah ketat menerapkan prokes pencegah Covid 19.

"Silahkan setiap usaha anggota saya di pantau, Karena mereka sudah ditekankan, dihimbau, dan silahkan beri sanksi bila melanggar,"tuturnya.

Namum demikian, ia berharap pemerintah dapat memberi kelonggaran.

"Dengan kepastian berbagai protokol kesehatan dapat kami tegakkan, maka mohonlah untuk pelonggaran pembatasan ini dilakukan,karena disektor kami sudah pasti bisa kami lakukan, dan janji anggota PHRI bisa menerapkan protokol kesehatan ini dengan baik,"tuturnya.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra, menyampaikan dengan pelarangan ini, secara langsung mematikan industri usaha wisata.

"Dengan berlakunya Larangan Mudik oleh pemerintah, ini secara langsung mematikan usaha bisnis, pariwisata dikita, bagaimana kita mau menjual sebuah produk yang tidak bisa kita laksanakan, karena kita tidak mungkin menjual paket wisata, tiket wisata dan ini merupakan satu pukulan yang berat bagi industri wisata di Kalbar dan Indonesia,"ujarnya.

Mulai diberlakukannya Pelarangan mudik sekaligus Penyekatan diberbagai wilayah, pelaku usaha wisata dikatakannya sedang berusaha mengalihkan usahanya ke berbagai bidang lain untuk menyambung hidup.

"Untuk bisnis perjalanan wisata untuk sementara dialihkan, namun bila ini berlanjut terus, tidak menutup kemungkinan bisa beralih total, karena bisnis Inikan bercerita tengtang menghasilkan, bila dalam bisnis ini tidak menghasilkan secara logika tidak mungkin mereka bertahan,"katanya. (*)