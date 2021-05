Streaming Liga Europa 2021 Arsenal Vs Villareal dan Roma Vs Man United, Kapan Final Liga Eropa 2021?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Partai kedua atau leg 2 semifinal Liga Europa Arsenal Vs Villarreal dan AS Roma Vs Manchester United, Jumat 7 Mei 2021 dini hari WIB.

AS Roma Vs Manchester United bermain, di Stadion Olimpico Roma, markas AS Roma.

Pada waktu bersamaan, Arsenal menjamu Villarreal, di Emirates Stadium, London, Inggris.

AS Roma Vs Manchester United dijadwalkan tayang langsung di SCTV, mulai pukul 02.00 dini hari WIB.

Kalah tiga gol tanpa balas pun tetap menghantarkan Manchester United ke partai pamungkas.

Sedangkan Arsenal menjamu Villarreal live streaming Vidio.com. Arsenal butuh kemenangan 1-0 untuk lolos final.

Arsenal dan Manchester United memiliki peluang besar bentrok di partai final Liga Europa musim ini.

Jika Arsenal dan Manchester United losos final maka kompetisi sepakbola Eropa musim ini dikuasai klub Liga Inggris.

Seperti diketahui, Final Liga Champions 2020-2021 mempertemukan tim sesama Liga Inggris, Manchester City kontra Chelsea.

Adapun laga final Liga Europa digelar, di PGE Arena Gdansk, Gdansk, Polandia, Kamis 27 Mei 2021 dini hari WIB.