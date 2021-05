Promo KFC Hari Ini 2021 Terbaru, Makan Ayam Goreng Pudding Krusher Cendol Mulai Rp13.636

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kangen bisa sahur on the road bareng temen-temen?

Buat nemenin kamu sahur, ada paket Kombo Ramadan dari KFC yang bisa bikin sahur on the room, sama asiknya kayak lagi SOTR (Sahur on the Road) di luar!

Di paket Kombo Ramadan KFC kamu bisa dapetin ayam goreng favorit kamu lengkap dengan ocha, pudding dan tambahan KRUSHER CENDOL cuma dari Rp13.636 aja!



Yuk pesen paket Kombo Ramadan KFC langsung digerai KFC, pesan lewat GoFood, atau GrabFood yaa!

Nah, abis buka puasa masih pengen nyemil?

Beli OMJ Grilled Soy Sauce aja!

Mulai dari Rp18.182 aja, kamu bisa dapetin berbagai camilan menu yang dibaluri dengan saus-pedas manis!



Eits tapi menu ini hanya tersedia di hari Senin-Rabu aja ya!

Pesan OMJ Grilled Soy Sauce langsung di gerai KFC yuk!

KFC (kependekan dari Kentucky Fried Chicken) adalah jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam ayam goreng.

Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia (diukur berdasarkan penjualan) setelah McDonald's, dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019.

Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yum!