Live Score Arsenal Vs Villarreal Malam Ini 7 Mei & Skor Sementara Roma Vs Manchester United Sekarang

Hasil Akhir Roma Vs Manchester United dan Skor Akhir Arsenal Vs Villarreal Tadi Malam Leg 2 Semifinal Liga Europa League.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tengah berlangsung sekarang dia pertandingan akbar leg kedua semifinal Liga Eropa malam ini Jumat 7 Mei 2021.

AS Roma Vs Manchester United dan Arsenal Vs Villarreal.

Kedua tuan rumah Roma dan Arsenal sama-sama menderita kekalahan pada leg pertama.

Roma dihajar MU 6-2 dan Arsenal kalah 1-2 dari Villarreal minggu lalu.

Manchester United hanya butuh hasil imbang atau tak kalah lebih dari 4 gol untuk lolos ke babak final Liga Eropa musim 2021.

Unggul agregat 6-2 membuat setan merah di atas angin.

Selain itu Manchester United juga memiliki rekor apik saat bemain di Olimpico Roma.

Dua laga terakhir bahkan dimenangkan Man United.

Namun Edinson Cavani CS tetap tidak boleh memandang remeh AS Roma.

