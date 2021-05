GOLL Live Streaming Europa League Roma Vs Manchester United dan Arsenal Vs Villarreal, Cek Top Skor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil partai kedua atau leg 2 semifinal Liga Europa Arsenal Vs Villarreal dan AS Roma Vs Manchester United, Jumat 7 Mei 2021 dini hari WIB.

AS Roma Vs Manchester United bermain, di Stadion Olimpico Roma, markas AS Roma.

Pada menit ke-39, Manchester United unggul 1-0 berkat gol Edinson Cavani yang menerima assist dari Fred.

Gol ini mengubah agregat menjadi 7-2 sekaligus semakin mendekatkan Manchester United lolos partai final.

Pada laga lainnya Arsenal menjamu Villarreal, di Emirates Stadium, London, Inggris.

Hingga babak pertama tuntas, pertandingan masih skor 0-0. Hasil ini sangat positif bagi Villarreal untuk melangkah ke partai puncak.

AS Roma Vs Manchester United dijadwalkan tayang langsung di SCTV, mulai pukul 02.00 dini hari WIB.

Kalah tiga gol tanpa balas pun tetap menghantarkan Manchester United ke partai pamungkas.

Sedangkan Arsenal menjamu Villarreal live streaming Vidio.com. Arsenal butuh kemenangan 1-0 untuk lolos final.

Arsenal dan Manchester United memiliki peluang besar bentrok di partai final Liga Europa musim ini.