SMAN 1 Pontianak Laksanakan Kelulusan Siswa Melalui Virtual

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekolah Mengah Atas (SMA) Negeri 1 Pontianak menyelenggarakan pelepasan dan perpisahan untuk siswa-siswa kelas XII.

Adapun kegiatan ini mengambil tema SMANSA’S VIRTUAL GRADUATION “Once Upon A Blue Sky, We Said Hi.”

Diselenggarakan di Gedung Amphiteater, SMAN 1 Pontianak, Jalan Johan Idrus, Selasa 4 Mei 2021.

Ketua Panitia SMANSA’S VIRTUAL GRADUATION, Aqilla menyatakan ucapan terima kasih atas keterlibatan semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan dengan baik.

“Acara ini dilakukan secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan dan juga melalui zoom meeting yang difasilitasi oleh Disdikbud Kota Pontianak. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara Smansa’s Virtual Graduation,” ungkapnya.

Lebih jauh, Agustina Sriwahyuningsih, Ketua Komite SMAN 1 Pontianak dalam sambutannya menyatakan rasa kebanggaannya kepada siswa-siswi yang dilepas pada hari ini.

“Kalian adalah kebanggaan SMAN 1, yang mana dengan dilepas kalian tahun ini sebagai alumni. Jadilah generasi yang membanggakan di Indonesia. Juga semua orang tua punya harapan yang sama agar anak-anaknya berprestasi,” tuturnya.

Ia juga menambahkan harapannya agar siswa-siswi yang dilepas dapat menjadi contoh yang baik kedepannya.

“Walaupun pelepasan kalian tidak sama sepeti kakak-kakak yang tidak dalam masa pandemi. Tapi kalian tetap sama menjadi kebanggaan di SMAN 1 Pontianak. Saya menyamaikan rasa bangga kepada kalian semua dan jadilah contoh yang baik untuk adik-adik kalian,” tambahnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Dwi Agustina dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa SMAN 1 Pontianak pada tahun ini meluluskan seluruh siswa-siswinya.