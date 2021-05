Gelaran Pangan Murah, Warga Pontianak Barat Antusias Belanja dengan Harga Terjangkau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar bersama Pemkot Pontianak dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pontianak menggelar Pangan Murah di Kecamatan Pontianak Barat, Kamis 6 Mei 2021.

Ratusan masyarakat tertib antre guna bisa berbelanja pangan murah tersebut. Didahului dengan pengambilan nomor antrean belanja.

Hal ini agar tertib dan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 saat belanja.

Untuk pangan di antaranya telur per kg Rp 25.000, daging kerbau beku Rp 80 ribu per kg, daging ayam beku Rp 29 ribu per kg, gula pasir Rp 11 ribu, minyak goreng kemasan 1 liter Rp 12.500.

Adapula beras medium kemasan 5 kg Rp 8.800, bawang merah Rp 12.000/ 500 gram, bawang putih 11 ribu/500 gram.

Kabid Ketersedian dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, Zulfikar, menjelaskan kegiatan ini merupakan agenda rutin provinsi tiap tahun yang dilaksanakan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Tahun ini kita bisa menyelenggarakan di tingkat kabupaten dan kota. Untuk Kota Pontianak kita lakukan tiga kecamatan yakni Pontianak Timur, Pontianak Utara dan Pontianak Barat,” ujarnya.

Untuk kabupaten yang sudah dilaksanakan di Sintang dan Melawi. Karena di sana harga pangan cukup tinggi.

“Karena memang di sana produksi tidak ada dan jauh juga sehingga berpengaruh pada harga jadi lebih tinggi,” katanya.

Untuk stok telur, Pemprov menyiapkan sekitar 4-5 ton guna memasok Kalbar. Lalu untuk daging beku, stoknya sekitar 300-500 kg. Selanjutnya untuk stok gula sekitar 3 ton.



“Untuk beras, kami bekerjasama dengan petani lokal. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau bagi masyarakat untuk beras medium Rp 8.800 per kg,” sampainya.

