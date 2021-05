Jose Mourinho Resmi Latih AS Roma setelah Dipecat Tottenham Hotspur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, ROMA - AS Roma mengumumkan pelatih asal Portugal Jose Mourinho sebagai manajer baru Serigala Ibu Kota musim depan 2021-2022.

Sebelum mengumumkan Jose Mourinho sebagai pelatih, AS Roma memutuskann untuk tidak memperpanjang kontrak pelatih Paulo Fonseca yang berakhir musim ini.

"Klub dengan senang hati mengumumkan kesepakatan telah dicapai dengan Jose Mourinho untuk menjadi pelatih kepala baru kami menjelang musim 2021-22" tulis AS Roma di akun Twitter resminya @ASRomaEN.

Jose Mourinho yang menganggur usai dipecat Tottenham Hotspur bulan ini akhirnya kembali ke Italia untuk melatih klub Serie A.

Sebelumnya, Jose Mourinho pernah melatih Inter Milan dan membawa klub tersebut berjaya di Serie A dan menjuarai Liga Champions di tahun 2010.

"After meetings with the ownership, I immediately understood their ambitions for Roma. Together we want to build a winning project.

“The incredible passion of the fans convinced me to accept the job. I can't wait to start next season. Daje Roma!" (*)