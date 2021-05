Chelsea vs Fulham Live Stream - Cek Susunan Pemain & Update Hasil Chelsea vs Fulham Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update skor hasil Chelsea vs Fulham dalam lanjutan pekan ke-34 Liga Inggris, pada Sabtu 1 Mei 2021 malam WIB.

Pertandingan Chelsea vs Fulham berlangsung di Stadion Stamford Bridge, mulai pukul 23.30 WIB.

Saksikan laga Chelsea vs Fulham live stream atau update hasil Chelsea vs Fulham via link live score di bawah artikel ini.

Cek Susunan Pemain

Wonderkid Chelsea, Billy Gilmour, mendapatkan kesempatan bermain melawan Fulham dalam laga ini.

Sebelum pertandingan ini berlangsung, pasukan Thomas Tuchel berada di posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 58 poin.

Chelsea menargetkan tiga poin demi menempel Leicester City yang berada di posisi ketiga klasemen.

Pada laga melawan Fulham, pelatih Thomas Tuchel memberikan kesempatan bermain untuk wonderkid Chelsea, Billy Gilmour.

Di Liga Inggris musim 2020-2021, Glimour baru bermain sebanyak dua pertandingan.

Gilmour ditugaskan Tuchel berada di lini gelandang untuk memutus aliran serangan Fulham.