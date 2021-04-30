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LIVE SCORE Liga Eropa UEFA Villarreal Vs Arsenal dan MU Vs Roma Semifinal Leg 1 Europa League 2021
Manchester United lebih dulu menjamu AS Roma, di Old Trafford. Di saat bersamaan, Villarreal menjamu Arsenal, di Estadio de la Ceramica.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Europa 2020-2021 memasuki babak semifinal leg 1, Jumat 30 April 2021 dini hari WIB.
Manchester United lebih dulu menjamu AS Roma, di Old Trafford. Di saat bersamaan, Villarreal menjamu Arsenal, di Estadio de la Ceramica.
Manchester United Vs AS Roma dipimpin wasit asal Spanyol, Carlos del Cerro. Kemudian Villarreal Vs Arsenal dipimpin wasit Artur Dias, asal Portugal.
Pertandingan Manchester United Vs AS Roma disiarkan langsung SCTV Sports. Sedangkan Villarreal menjamu Arsenal live streaming Vidio.com, mulai pukul 02.00 WIB.
Akses link siaran langsung, hasil sementara, hasil akhir dan statistik dua pertandingan tersebut di bagian akhir artikel.
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Head to Head Man United vs AS Roma
* AS Roma 2-3 Man United - ICC
* Man United 1-0 AS Roma - Liga Champions
* AS Roma 0-2 Man United - Liga Champions
* AS Roma 1-1 Man United - Liga Champions
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