HASIL Manchester United Vs AS Roma Pertandingan Leg 1 Liga Europa & Skor Akhir Man United Vs Roma

Hasil Akhir Liga Europa Man United Vs AS Roma Tadi Malam Jumat 30 April 2021, Hujan Gol MU Bungkap Roma.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -Babak kedua pertandingan Man United Vs AS Roma serta Villareal Vs Arsenal semakin manarik disaksikan.

Jual beli serangan terjadi dalam pertandingan itu.

MU serta Villareal sama-sama bertindak sebagai tuan rumah pada pertemuan leg pertama Semifinal Liga Eropa 2021.

Manchester United berhasil membalikan keadaan setelah tertingal pada babak pertama.

Hingga menit 80 MU malah unggul 5-2 atas AS Roma.

Pada babak pertama hingga akhir Roma memimpin dengan skor 2-1 atas Manchester United.

Selain itu, Arsenal harus menderita kekalahan 0-2 dari Villareal babak pertama.

Serta mampu mengejar ketertinggalan 1 gol saat babak kedua.

Skor Arsenal Vs Villareal menjadi 1-2.

Itulah hasil akhir babak pertama UEFA League leg pertama semifinal .